Maite Galdeano dedica el juego de asaltantes a Jorge Javier y advierte a Fani: "Te demandaré"

Esta semana el juego de asaltantes requería de una fuerza física superior a las anteriores. " Es una prueba agotadora ", ha dejado claro Nuria Marín . Los concursantes debían subirse a un flotador y conseguir y colocar do discos sobre un cono colocado en el otro extremo de la piscina. El flotador se unía por una cuerda a otro flotador en el que se encontraba un miembro del equipo rival, que debía nadar en dirección contraria.

Las primeras en competir han sido . El primer turno lo ha ganado la de Pamplona, que no ha dudado en celebrarlo a pleno grito fuera de la piscina: "Por Jorge, va por Jorge Javier. Te amo", repetía una y otra vez llegando a perder el equilibrio. " Y a ti te demandaré ", advertió 'La elegida de Dios' a Fani.

" Pues no hables hija , y no te escucharemos los compañeros", se defendió ella. Maite aprovechaba para desvincularse así de la acusación que su compañera había hecho sobre ella minutos antes .

Según Fani, Maite se tomó muy mal los consejos sobre maternidad que Jorge Javier le había dado durante la gala y no dudo en cargar contra el presentador fuera de cámaras. Según la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', la madre de Cristian Suescun aseguró que "este maric** de mierda no le iba a decir si era buena madre o no". Maite lo ha negado y ha asegurado que su compañera le dio "una hostia en el brazo".