Maite Galdeano se despide de Sofía Suescun y Kiko Jiménez antes de entrar en 'La casa fuerte': "Está siendo muy duro"

¡ Maite Galdeano ya ha hecho la maleta para 'La casa fuerte'! La concursante del nuevo reality de Mediaset España participará junto a Cristian Suescun . Pero antes de hacerlo no pudo irse sin despedirse de Sofía... y por consiguiente de Kiko Jiménez.

A través de su Instagram, Maite nos contaba que le estaba siendo complicado decir adiós 'a la Sofi' así como a sus mascotas. "La despedida está siendo muy dura con mis animales, que es lo que más quiero además de mi niña. Cariño, ya sé que no quieres que me vaya. Ahora me verás en la pantalla. Te amo", le decía a uno de sus perros.