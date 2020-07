Oriana malmete entre Iván y Rafa Mora tras su conversación en directo: "Ese friki no te la va a jugar"

Cuando finalizó la gala, Iván pidió explicaciones a su novia: "No sé para que te metes tú", le reprochó."A mí lo que me importa es que te ha intentando dejar mal", se defendió ella. "Pues yo no lo veo así", aseguró él. "Porque no quieres ver la realidad. La que te ha defendido porque ha visto a lo que te quería jugar, pedazo de bobo, he sido yo. Me pue a gritar porque vi la guarrada, la puñalada trapera que te hizo. Si te jode y te enfadas conmigo te enfadas. Pero este friki no te la va a jugar", dijo ella muy enfadada.