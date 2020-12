Patricia Steisy arremete contra Aurah: "Os sorprenderían las cosas que le ha hecho a su propia familia"

Steisy critica que Aurah no se haga respetar en su relación con Jesé

Patricia: "Os sorprendería las cosas que Aurah ha hecho a su familia"

El triángulo amoroso de Aurah, Jesé y Rocío Amar no ha dejado indiferente a nadie. Patricia Steisy ha sido la última en opinar sobre esta polémica infidelidad y ha hablado con dureza sobre el comportamiento de Aurah, con la que tiene una enemistad desde que lucharon por el mismo tronista en ‘MyH'.

Patricia Steisy defiende a Rocío Amar

Steisy ha colgado unos vídeos en Instagram donde agradece a Rocío Amar que le haya concedido una entrevista días después de la llamada de Jesé a ‘LCF2’.

“Lo único que puedo decir es que muchas gracias a Rocío Amar por la entrevista que ha hecho en mi canal de mtmad. Tienes las puertas de mi casa abiertas para ti siempre. Te entiendo muchísimo. Te apoyo muchísimo. Te doy millones de gracias y te entiendo tanto que, ojalá, se haga justicia. Siéntete bien contigo misma porque tú has hecho las cosas bien y no tienes la culpa de dar con sinvergüenzas. Te mando un beso enorme”, ha empezado diciendo.

La extronista se ha posicionado del lado de la presunta amante y ha criticado de manera contundente las veces que Aurah ha perdonado al padre de su hijo.

“Voy a decir una cosa sobre Rocío, no la podéis juzgar. Ella esta soltera y hace lo que le salga del mismísimo c***. La otra (Aurah) le tiene que rendir cuentas a su pareja y ya se lo ha hecho ¿Cómo se las ha rendido? ¡Volviendo con él! Por lo tanto, ya queda claro que le importa una mierda que su novio le ponga los cuernos ya que no es la primera vez ni la última. Así que, niñas del mundo podéis tirarle la caña que a ella no le importa y volverá con él siempre. No vais a romper una relación. Es lo que tiene… que por dinero baila el perro”.

Patricia arremete contra Aurah Ruiz

Es más, Patricia asegura que si a ella le hubiera pasado lo mismo nunca habría atacado a la otra mujer e invita a Aurah a que empiece a hacerse respetar.

“También hay quien dice ‘¿Y si eso hubiera pasado con tu chico?’ Pues muy sencillo… Si mi chico me hace eso lo cojo y lo dejo con dos pares de coj**** (…) Y si vuelvo con él, jamás se me ocurriría decirla a la niña nada porque, al revés, lo que me ha hecho es un favor para que yo me dé cuenta de hasta dónde es capaz de llegar mi novio. A la vida hay que echarle huevos. Tú no puedes esperar que la gente te dé palmaditas en la espalda y respete tu relación cuando es tu novio el que no la respeta. Y cuando tú lo estas perdonando. Hazte respetar tú, que eso es lo que hacen las tías que se visten por los pies”.

Para ella, que Rocío y Aurah fueran amigas no significa nada y considera que Aurah no es la víctima de esta historia. Steisy habla sin pelos en la lengua de la exnovia de Ángel Vico y describe una faceta desconocida de la actual concursante de ’La casa fuerte 2’.

“Me hace mucha gracia porque decimos ‘qué mala es Rocío que era su amiga’ ¿Y? Lo primero, la otra (Aurah) amigas no tiene. Segundo, os sorprenderían las cosas que ella le ha hecho a su propia familia, que tela. Y tercero, ella perdona a su novio que es la persona que peor se ha portado con ella pero a su amiga no la perdona. Si perdonas a tu novio, perdona a tu amiga; con dos pares de coj***. Ah no, que como la mujer es la p***…”, ha condenado molesta.

