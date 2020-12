Steisy y Pablo defienden a Mahi y Rafa

Además, el arquitecto ha lanzado un duro mensaje contra el resto de concursantes y, sin dar nombres, ha criticado la manera de actuar que muchos de ellos han tenido dentro del concurso. “¿Por qué son mis ganadores? Porque no les ha hecho falta crearse ninguna trama absurda inventada para tener vídeos. Porque son leales entre ellos. No necesitan ser infieles, hacer edredonings, meter a terceras personas ni mierdas para dar contenido. Porque ya que todos fardan de dinero y de ropa de marca, qué mejor que se lleven el premio ellos, ya que al resto les sobra. Porque no hacen montajes ni estafan al público. Lo que veis es lo que son. Y porque ya está bien de dar premios a tarántulas montajistas”, ha sentenciado.