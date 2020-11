Inédito: todo lo que sucedió después de que Tom llamase "Melyssa" a Sandra

Sandra, a Tom: "Cuando me abrazas siento que no lo haces con amor"

Pero Sandra no pudo reprimir toda la tensión que llevaba acumulada y entre lágrimas le dijo todo lo que sentía: "Entiende que por como está todo, a veces tengo miedo o dudo. Eso es lo que siento. Yo el 90% no estoy bien porque no estamos bien tú y yo. No me miras como antes, no me siento apoyada, no estoy bien, siento que está pasando factura y siento que va a afectar a nuestra relación. Tengo muchos miedos y no sé qué hacer", le dijo.