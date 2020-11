Cristini y Rebeca discuten fuertemente tras la gala: “A mí no me hables así”

“A mí me da igual lo que pensáis o dejáis de pensar, yo sé lo que pienso yo”, le espetaba Cristini mientras hacía un gesto de desprecio con las manos y se encaraba con su compañera en la furgoneta que les llevaba de vuelta a la casa. “Tú lo que tendrías que hacer es respetar lo que pienso yo, que para eso somos pareja… ¡Yo no te hablo así. Ya está. No vas a ser tu siempre la que tenga la última palabra!”, le respondía Rebeca mientras se enfrentaban.