Francisca, la madre de Rebeca, entra en directo para hablar con su hija y hasta Lara Álvarez se pone a llorar

Después de su tremenda bronca con Aurah a raíz de un comentario sobre los pechos de la canaria, Rebeca se ha enfrentado al espejo del alma, donde los concursantes desnudan sus verdaderos sentimientos. La cantante no ha vetado a nadie para ver su espejo, pero Aurah ha preferido levantarse y marcharse para no escucharla porque seguía enfadada (tras su discusión, ha abandonado el plató, llorando).

Rebeca ha comenzado su espejo haciendo referencia a esta pelea: “Quiero decir que a mí no me gusta hacerle daño a nadie y que, si lo he hecho, lo siento. Pero no creo que sean de recibo las cosas que Aurah también ha dicho contra mí”, han sido sus primeras declaraciones mirando su propio reflejo. Después, ha aparecido la primera palabra frente a ella: “Panellet”, que es el nombre de un bollo con el que cariñosamente la llaman sus seres queridos.

"Se me ha pasado la vida cuidando de mis padres"

Pero cuando Rebeca se ha roto de verdad ha sido al leer la palabra “maternidad”. Entre lágrimas, ha dicho que ella ya es madre, pero de su propia madre: “A mí no me ha dado tiempo a crear una familia. Se me ha pasado la vida cuidando de mis padres porque tengo con ellos una responsabilidad muy grande. He dejado relaciones sentimentales porque lo tengo muy claro, ellos son lo primero para mí. Si no puedo formar una familia, me da igual”, ha dicho, muy emocionada.