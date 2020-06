La romántica carta de Juani a su marido por su 41 aniversario: "Te quiero mucho bandido"

La concursante recibió un ramo de rosas y un bonito mensaje de parte de Miguel

Juani cumple 41 años de casada con su marido Miguel. La concursante comenzó el día muy emocionada y con todo lujo de detalles explicó a sus compañeras como había sido el día más feliz de su vida. "Yo ya no tengo madre, no tengo padre, mis hijos tiene su vida...él es con el que empecé yo", contaba entre lágrimas. "Hoy me levante yo hace 41 años a las 6 de la mañana, las fotos de boda eran increíbles, pero no puedo abrir ese reportaje porque faltan muchas personas".

Poco después la concursante rompía a llorar al recibir un ramo de flores de su marido y un tierno mensaje: "Hola rubia guapa y preciosa. Tú sabes que te quiero con locura y pasión. Cielete te mando estas flores tan bonitas como tú por nuestro aniversario. Para mí sois mis ganadoras, veo el programa desde el primer minuto hasta el último, no me pierdo ni un detalle".

La madre de María Jesús también ha querido tener un bonito detalle con su marido y le ha escrito una carta que ha leído en directo. "Hola Miguelico, parece increíble que te pueda echar tanto de menos. No me lo podía imaginar, con todo lo que gruñimos. No sabes cuánto echo de menos que me llames gruñona. Y encima llegan estos días, nuestro aniversario, mi santo, fechas tatuadas en mi mente. Cuando salga lo celebraremos, tú tienes una ventaja, que me estarás viendo...", ha comenzado a leer emocionada.