Sonia Monroy brota contra los reproches de Mari Cielo: “No somos súper amigas, no te sigo en Instagram”

No ha necesitado decir más para que Sonia supiera que el mensaje iba para ella y ha flipado porque su amiga le reprochaba la nominación y falta de sinceridad: “Es decepción absoluta sobre todo el hecho de que estuvieras llorando y no me lo dijeras a la cara”. Sonia le ha explicado que ella no podía nominarla y que le pasó “la patata” a su marido, pero ha sido peor aún.

Sin embargo, Sonia no ha tardado mucho en darse cuenta de que se estaba excusando ante una persona que realmente no era su amiga y que no podía pedirle una lealtad que no se debían. Ya muy alterada, la ex Sex Bomb, le ha dejado claro a Mari Cielo Pajares que ellas de amigas nada de nada porque no se siguen en redes sociales ni se saludan a diario en Whatsapp: “No somos tan amigas porque hemos vivido en el mismo edificio y nos hemos visto dos veces… Si somos tan amigas, ¿por qué llevamos 5 años sin hablarnos? No somos súper amigas, no te sigo en Instagram y tú no me sigues. Las amigas se saludan y se hablan por Whatsapp todos los días”.