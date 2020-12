El rebote de Sandra por un comentario de Tom sobre las modelos de Miami: "¿Qué estás haciendo conmigo si no confías en mí?"

Sandra y Tom han vuelto a tener una discusión. No es la primera vez que la pareja no se entiende dentro de 'La casa fuerte 2'. En esta ocasión, fue porque Tom hizo un comentario con sus compañeras sobre lo guapas que son las modelos de Miami . Sandra no tardó en mosquearse.

Pero Tom también se molestó. Está harto de que Sandra no tenga confianza con él. "¿Qué estás haciendo conmigo si no confías en mí?", respondió muy cabreado. "¿Te has ganado mi confianza? ¿Te la has ganado?", contraatacó Sandra, que no quiso hablar más con él y se marchó a la habitación.