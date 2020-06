Vota si vas con Maite Galdeano o con Juani Garzón en el nuevo frente abierto de 'La casa fuerte'

Un nuevo frente se ha abierto en 'La casa fuerte' y no parece que vaya a cerrarse pronto. Después de la Junta en la que Cristian y Maite intentaron evitar que María Jesús y Juani fuesen inmunes, los ánimos ya estaban caldeados. Pero todo ha estallado cuando Maite acusó a María Jesús de ser "una falsa" .

Oriana le había tirado a María Jesús el agua sucia de los platos y ella quiso pasar del asunto. Para Maite eso era un gesto de falsedad por criticar lo que había hecho y no ir a enfrentarla. Pero María Jesús no dejó que nadie le dijera lo que tenía que hacer.

Juani, como madre de María Jesús, se sintió muy dolida con lo sucedido y arremetió contra Maite. "Para mí no existe más, la gente que me traiciona no tiene opción de reconciliarse conmigo", afirmó muy contundente Juani.