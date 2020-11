Yola Berrocal confirma su relación con Sergio Ayala: “Sí, estamos juntos”

Belén Ro se ha sorprendido de que no supiera de que Yola estaba emparejada, pero ha sido Leticia Sabater quien le ha contado al presentador quién era el nuevo amor de su compañera y amiga Yola Berrocal: “Una pista: se llama Sergio y es el ex de Ivonne Reyes ”. Ya no había lugar a dudas, Yola Berrocal es la actual novia de Sergio Ayala, el joven político del PP que ejerció la alcadia en Medina del Campo (Valladolid) .

Aunque ella tenga 50 años y Sergio solo 29, la edad no es un impedimento para su amor. Él ya ha conocido a la familia de Yola a pesar de que no llevar ni tres meses juntos y la cantante derrocha felicidad. Eso sí, parece que la política no va a ser un impedimento entre ellos porque Ayala ya no se dedica a la política: “Sergio Ayala ya ha dejado la política y según nos ha explicado Yola se encuentra estudiando para ser policía”.