Fani y Christofer protagonizan una ardiente reconciliación después de su mayor discusión en 'La casa fuerte': "¡Qué gusto!"

Fani y Christofer han tenido una gran discusión a causa de una de las pruebas para recaudar dinero para su caja fuerte. " Cállate un rato anda ", le ha dicho él en uno de los juegos. "No vuelvas a hablarme así delante de las cámaras", le ha pedido ella. "Es que eres una pesada", le ha reprochado Christofer. "Cállate", le pedido la exsuperviviente. " Yo me callaré cuando me salga de los coj**** " , ha zanjado él.

Una vez a solas, Fani ha roto a llorar. "Deja de hacerte el chulo y de dar una imagen que no es la tuya. No me puedes hablar así, soy tu futura mujer, yo las cosas te las digo en privado, no delante de la gente. No se puede razonar contigo", ha dicho entre lágrimas. "Los mismos pollos que te monto aquí te los monto en casa y peor", le ha recordado él.