Yola y Leticia ganan el asalto por segunda semana consecutiva a Cristian y Maite

La pareja fue la peor valorada en en 'La junta', en la que las parejas residentes se puntuaban según su educación, sinceridad y limpieza. Fani les dejó claro que eran "unas falsas": "Os ponéis con Maite en corrillo, me ponéis a parir y no me lo decís a la cara", dejó claro la exparticipante de la isla de las tentaciones.