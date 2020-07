Yola y Leticia reciben cero puntos en 'La junta' y todo tipo de reproches: "Sois las más falsas de Europa"

Además, los residentes no han tenido tapujos en comentar que era lo que les molestaba de las cantantes. "Dicen que la cocina está limpia y está para llamar a Sanidad", ha asegurado Juani. "Darme la puntuación que queráis pero a mi no me dejéis de sucia delante de toda España", se ha quejado Yola. "A día de hoy no las hemos visto limpiar sus habitaciones como nosotros las limpiamos", ha apuntado Fani. "Su habitación huele siempre a humanidad", ha dicho por su parte Oriana. Además, María Jesús piensa que son "las más falsas de Europa".