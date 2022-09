Tony Spina carga contra Claudia por su forma de tratar a Javi: "No me gusta ese aire de superioridad"

Los comentarios del italiano se han centrado en la pareja formada por Claudia Martínez y Javi Redondo , que han llamado mucho la atención de los espectadores en las redes sociales y de otros rostros conocidos, como Tom Brusse, que ha pronosticado que Javi "la va a liar" . Tony, por su parte, siente lástima por el jugador de pádel y así lo ha expresado ante sus más de 308.000 seguidores de Twitter: "No sé por qué pero me da penita Javi, el novio de Claudia" .

Además, el exconcursante de 'La casa fuerte' ha arremetido contra la que fuera tronista en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', asegurando que trata a Javi como si fuera su hijo y no su pareja, actitud que él no ve con buenos ojos. "¿Claudia dejará de tratar a Javi como su hijo en algún momento? No me gusta nada ese aire de superioridad que tiene".