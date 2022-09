Las redes destacan el parecido entre una concursante de 'La isla de las tentaciones 5' y Cristina Porta: "Son idénticas"

Así lo ha explicado la propia Sara a través de sus historias de Instagram, donde ha confesado que no paran de llegarle mensajes en los que le dicen que se parece muchísimo a la periodista catalana. "Si no me lo decís al día 854 veces, no me lo decís ninguna", ha comentado la escritora, que ha admitido que le han despertado la curiosidad por saber más acerca de Cristina Porta y se ha animado a darle 'follow' en Instagram: "Mira si me lo decís veces que la he seguido, me habéis creado una intriga...".