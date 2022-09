Carmen Saavedra llega a 'La isla de las tentaciones 5' como soltera VIP y seduce a Mario y Andreu

Sandra Barneda tenía preparada una gran sorpresa para los chicos . No todas las solteras habían llegado todavía a la villa. "Estad muy atentos", les ha pedido la presentadora mirando hacía la playa. Tras unos tensos segundos, ha aparecido Carmen Saavedra, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa':

"Soy una chica divertida, me encanta el cachondeo, la energía, y quiero alguien a mi lado que sea así. Soy de Granada", ha dicho la joven. Al escuchar estas palabras a Andreu se le ha cambiado la cara: "Me suenas de algo, y no sé de qué", le ha dicho él muy sonriente. "¿De qué signo del zodiaco eres?", ha querido saber ella. "Virgo", ha respondido él."