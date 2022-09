Después de la primera toma de contacto en la fiesta que vimos en exclusiva en 'El debate de las tentaciones', los participantes han disfrutado de un tiempo a solas con sus solteros favoritos. En el caso de Mario y Laura, siguen pensando en qué estará haciendo el otro para ver cuál es su siguiente movimiento. "Yo no te elijo por venganza. He venido a ponerme a prueba. No a hacer lo que le duele a él", prometía Laura a su cita, Adrián. Mientras, Mario se quejaba con Mona de los problemas que han vuelto a florar en su relación con Laura: "Lo que no soporto de Laura es que me esté achacando a mi la culpa de todos los problemas de nuestra relación. Esto meses atrás ya venía pasado y me descoloca".