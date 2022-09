Carmen Saavedra es la última soltera que ha entrado en 'La isla de las tentaciones 5' dispuesta a conquistar a los chicos con los que convivirá en Villa Paraíso. La andaluza llegó al paraíso como un auténtico torbellino dejando a Mario, Javi, Samuel, Manuel y Andreu sin palabras por su desparpajo y sus claras intenciones de ir a por todas con ellos. "Les he encantado a todos", no dudaba en afirmar. En cuanto a Carmen, de primeras ha sentido más conexión con Andreu y con Mario. La entrada de esta nueva soltera promete un antes y un después en 'La isla de las tentaciones 5'. Pero, ¿quién es ella? Muy atentos porque tenemos todos los detalles...

Además de descubrir que Carmen cree en las compatibilidades del horóscopo (piensa que con Andreu tiene complicidad por ser él Leo y ella Virgo) supimos por ella que tenía 'fichado' a Javi de antes del reality. Él no sabía por qué, pero Carmen tardó poco en explicarle que tiene muy mala relación con su novia, Claudia Martínez. "Me puso a parir en las redes sociales", aseguraba ante un Javi que no sabía muy bien qué decir. Por si fuera poco, añadió otra información que dejó le dejó muy pensativo: "Estuvo con mi exnovio, también", soltó Carmen.

Javi no tenía ni idea... y tampoco sabe que Claudia ha tenido un pasado en común con más solteros de la villa además de con los gemelos que descubrió antes de despedirse. Claudia se besó hace tres años con Aitor, el mismo soltero al que le dio la primera cita y de quien no se acordaba; y con el nuevo soltero 'VIP' llegado a Villa Playa: Hugo Paz.

La primera vez que Carmen Saavedra apareció en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no fue nada bien. Fue en 2017 cuando llegó al programa para pretender a Iván Sánchez, pero se llevó un chasco al ver que el tronista no la sentaba entre sus pretendientas. La franqueza de Carmen en su entrada no terminó de gustar. Lo que no sabía entonces era que su recorrido en el 'dating show' tendría mucha proyección en el futuro.