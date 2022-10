Claudia Martínez y Hugo Paz reconocen lo mucho que se gustaron: "Siempre me has llamado la atención"

Aunque una cosa lleva a la otra y, finalmente, han empezado a hablar de la química existente entre ellos dos: “Tú siempre me has llamado la atención, siempre me has gustado y tú lo sabes perfectamente”, le decía él para recordarle de nuevo e inmediatamente después lo guapa que estaba. “Tú también, eh”, le respondía ella sonriendo y atusándose el pelo. “Más hombre”.