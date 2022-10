Hugo Paz hace balance de su paso por 'La isla de las tentaciones': "Volvería muchísimas veces más"

Por el momento, Hugo Paz está aprovechando muy bien su paso por el programa presentado por Sandra Barneda y le ha contado a sus miles de seguidores de Instagram que no se pierdan los próximas programas porque considera que esta edición es de sobresaliente y que les sorprenderá "muchísimo" su estancia en Villa Playa . De hecho, está tan satisfecho con su aventura en República Dominicana que ha reconocido que repetiría todo lo que ha vivido en esta edición "muchísimas veces más".

Eso sí, el exnovio de Marina Ruiz ha dejado claro que no participaría en 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja , pero que, en caso de hacerlo, tiene muy claro qué límites fijaría con su chica: "Dormir juntos, beso y lo siguiente". Por otra parte, ha confesado que ahora se encuentra "muy feliz", en uno de los mejores momentos de su vida en todos los aspectos, y que su momento favorito en el programa de los que se han visto en las dos primeras entregas es en el que conoce a Tania .

Hugo también ha explicado que lo que más le llama la atención de una chica es su carisma y su sonrisa, y ha compartido un texto en el que reflexiona y hace balance sobre su experiencia como tentador en 'La isla de las tentaciones', analizando qué fue lo que más le hizo aprender allí: "Soy una persona que me fijo y analizo a las personas. Nunca en mi vida tendré una relación con una persona que me reste más que me sume. La vida son dos días, tienes que ser tú mismo, que nadie te cohíba en tu relación con tus problemas".