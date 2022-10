Aunque hay gente a la que no le gusta su estilo o su voz, como es el caso de Marta Peñate, que aseguró en el segundo debate de 'La isla de las tentaciones' que considera que el mallorquín "canta muy mal, peor que Kiko Rivera"; a la mayoría les fascina su tema y no pueden sacar de la mente eso de "tengo las alas, tengo las ganas, si te quedas cerca ya no quiero nada... Siento las balas de tus palabras atravesando partes de mi alma", como es el caso de la influencer Violeta Mangriñán.