Paola, muy nerviosa, se sienta en su primera hoguera y ve lo que Andreu está haciendo en 'Villa Paraíso'

La mallorquina no entiende por qué Andreu ha cantado en su cita con Cristina

Paola ha afrontado su primera hoguera nerviosa y es que, tras despedirse de Andreu y empezar su andadura en 'La isla de las tentaciones', es la primera vez que ha podido vez imágenes de Andreu en 'Villa Paraíso'.

Paola se enfrenta a su primera hoguera

“Me preocupa la chica que eligió, a lo mejor le puede aportar algo que yo no le doy, quiero ver si realmente hay algo ahí”, ha explicado ella antes de que la tablet se encienda para ella. Tras esto, ha visto como Andreu tiene una cita con Cristina, en la que termina cantando parte de una canción, algo que no le gusta para nada: “Con la chica con la que más cómodo se siente para cantar es conmigo y que se suelte de esta manera con ella no lo entiendo. Dije desde un primer momento que no iba a cantar a nadie y va y le canta a ella".

El tremendo bajón de la mallorquina

Ella cree que su chico “no ha dejado las cosas claras” a su tentadora y esto le hace romperse: “Al principio me ha gustado verlo contento, bailando, pero lo que he visto en la piscina no me ha gustado. Sabrás si estás actuando con la cabeza, no mucho”. Una conversación de su novio en la piscina con Cristina, le hace terminar de brotar y pillarse un tremendo enfado con las imágenes y termina pidiendo a sus compañeras opinión y cómo han visto a su pareja: “Yo no le he dicho eso a nadie, le tengo en la cabeza todo el día. No era lo que me esperaba”.

La participante asegura que a veces "piensa que no es suficiente" para él