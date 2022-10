La pregunta de Sandra Barneda que provoca las risas nerviosas de Laura y Adrián tras su primer beso

Laura y Adrián han hecho sonar la alarma de la tentación

La novia de Mario se ha besado con el soltero

"No sé si he hecho bien o he hecho mal", ha confesado ella

Laura y Adrián tuvieron mucha química desde que comenzó el programa. La de 'MYHYV' tuvo una agria despedida con su novio, en la que le aseguró que se iba a arrepentir. La joven encontró en Adrián su gran apoyo. Desde el comienzo se apoyo en él y trató de buscar en el soltero las carencias que tenía en su relación.

La tensión entre Laura y Adrián ha ido creciendo hasta que por fin ha llegado su primer beso. La novia de Mario y el tentador estaban tumbados en una silla del jardín. Entre caricias y muy acurrucados, comentaron que ya era hora de marcharse en la cama. En la cocina, Adrián decidió pasar a la acción. "¿Por qué me miras tanto?", se reía él.

"Me haces gracia", decía ella entre risas. En ese momento se besaron. "No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal pero en el momento me ha cogido así, y se lo he dado", ha contado.

A la mañana siguiente, Laura corría a contarles la noticia a sus compañeras: "He hablado con mis compañeras y les he dicho que me di un beso con Adorna, se lo tenia que contar a alguien, es un paso importante para mí", explicaba.

Laura se enfrenta a las imágenes más duras de Mario

En la primera noche de hogueras, Laura se ha enfrentado a unas duras imágenes. Tras ver la actitud de su novio, la participante ha confesado que siente "vergüenza ajena". "Sinceramente, tenía miedo de verle cariñoso, pero es que le veo como si saliese de fiesta una noche con sus amigos y fuese soltero", ha comentado al ver a Mario con Valeria.

“No me sale ni llorar, la verdad, me da vergüenza ajena”, comenzaba. “Creo que es un cerdo, así de claro. No se merece a una persona como yo. Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida", aseguraba.

La hoguera de Mario