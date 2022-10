La extronista ve por primera vez imágenes de Javi en la hoguera

A la novia de Javi no le gustó nada que su chico no se pusiera a prueba y que estuviera llorando en la cama

Claudia reconoce que Javi la “agobia”: “Necesitaba separarme de él”

Claudia no vio imágenes de Javi en su primera hoguera y eso le hizo darle muchas vueltas a la cabeza. ¿Estaría bien su novio? ¿Habría superado los límites? ¿O el estar separado de su novia le estaría pasando factura? En la segunda hoguera, las dudas de la extronista se han resuelto… y no precisamente para bien.

La ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha acabado su segunda hoguera muy cabreada con su novio por su actitud. Antes de ver sus imágenes, le confesó a Sandra Barneda que estos días en Villa Playa se ha sentido muy bien: “He sentido paz porque, por mucho que quiera a Javi, sentía agobio y asfixia. Necesitaba separarme de él”.

El máximo deseo de Claudia es que Javi esté “aprendiendo” a ser más independiente y que se esté relacionando con la gente: “Es una carga. Creo que cargo con cosas que no me pertenecen. Yo no le cargo mis inseguridades y él sí lo hace conmigo y me agota”.

Las imágenes de Javi

En sus imágenes, la novia de Javi le vio tirado en la cama, llorando y echando mucho de menos a su chica. Eso era precisamente lo que Claudia no quería: “Yo estoy flipando. No hemos venido aquí para estar todo el día en la cama. Yo le he pedido por favor que se ponga a prueba, es que si no no avanzamos (…) Me parece que la actitud que está teniendo es una mi****. No le he visto hablar con ninguna chica, está como un mueble más”.

A pesar de su gran enfado, Claudia también confesó que estaba dolida por ver tan triste a su chico. Aun así, necesita que espabile: “Es que si no me va a perder. No puedo estar con una persona que sin mí no hace nada”.

Javi llora abrazado a unos calzoncillos

Una de las imágenes que dejaron a Claudia alucinada fueron unas en las que su novio estaba tumbado en la cama, abrazado a unos calzoncillos que tenían impresa la cara de ella. EL jugador de pádel confesó que se los había regalado ella y que le ayudaban a pensar que su novia estaba allí con él.

La primera hoguera de Claudia

En su primera hoguera, Claudia reconoció que en Villa Playa había descubierto que estaba más enamorada de Javi de lo que creía y aseguró que él era “un 10 como persona”, aunque necesitaba que no la agobiara tanto. A pesar de que tenía muchas ganas de saber cómo le iba a su chico, tuvo que esperar porque Sandra Barneda le anunció que no había imágenes de Javi para ella.

El gran disgusto de Javi en su primera hoguera