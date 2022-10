La extronista no ha visto imágenes de Javi en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones'

Claudia se emociona al decir que está más enamorada de Javi de lo que pensaba

A Claudia no le gusta que Javi la agobie tanto como lo hace

Claudia y Javi se aventuraron en ‘La isla de las tentaciones’ porque ella quería demostrarle a él que nadie se muere de amor y que era posible ser pareja, pero también tener momentos por separado. Lo que no se esperaba la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ era lo que iba a descubrir ella: que está más enamorada de su novio de lo que creía.

“Javi es un amor, como persona es un 10. Yo lo único que necesito es que no me agobie. Si fuese de otra forma, yo me caso ya con él”, le contaba a Sandra Barneda.

No hay imágenes de Javi para Claudia

A pesar de las ganas que tenía Claudia de ver a su novio, tendrá que seguir esperando. Sandra Barneda le anunció que no había imágenes para ella: “Para no condicionar tu experiencia, hemos pensado que lo mejor es que esta noche no veas imágenes de Javi”.

La ex de ‘MyH’ se quedó de lo más descolocada y, aunque sus compañeras le decían que era algo bueno, ella no lo tenía tan claro. “No sé cómo se puede estar sintiendo él, creo que estará pasándolo mal (…) Me encantaría ver cómo está, es mi niño”, reconocía.

Además, Claudia cree que Javi puede reaccionar de mala manera a las imágenes que vea sobre ella. Si no le gustan, piensa que “lo va a empezar a hacer él también, pero por dos”.

Javi reacciona a la llegada de Hugo Paz

Hugo Paz entró a ‘La isla de las tentaciones’ como soltero VIP y, en cuanto pisó Villa Playa, se fijó en una de las chicas. No fue en Claudia, su ex, sino en Tania, con la que en las primeras 24 horas ya tuvo un gran acercamiento.

A la novia de Javi le alivió mucho que el ex de Marina Ruiz pusiera toda su atención en Tania y no en ella, como le confesó a sus compañeras: “Doy gracias a la vida de que se haya fijado en ella porque de los que hay, evidentemente es el único”.

Javi vio esas imágenes en la segunda parte de su hoguera (se las dejaron para el final, después de una dura tanda de vídeos al comienzo) y opinó que Hugo “podía haber tentado y llevado al límite” a Claudia para que se pusiera a prueba. “Pero es como que ha dicho que qué peso se ha quitado de encima”, añadió.