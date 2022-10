Sandra Barneda se dirigía directamente a la pareja de Mario y ella lo reconocía: “ Evidentemente estuve con él , no estoy diciendo que no pasara nada. Era mi mejor momento con Mario, pero los problemas y las discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro”, explicaba.

Tras la confesión de la propia Laura, la presentadora le ha dado la palabra: “Me ha descolocado un poco la historia. No me lo esperaba, la veía con otro tipo de principios, por decir algo”. Ha sido entonces cuando Sandra no ha dudado en defenderla: “Laura, estoy convencida de que no eres la única a la que le pasa algo así en una relación, así que tranquila”.