“ Creo que hay una de nosotras que igual no se está dejando llevar tanto por la experiencia y lo está pasando peor. Creo que Sara no está disfrutando tanto”, ha opinado Claudia.

A pesar de que Paola ha forjado un fuerte vínculo con Sara , la novia de Andreu también cree que es ella la que debe marcharse: “Creo que no le hace falta esta experiencia porque está segura de su relación, no la veo bien en la villa y a lo mejor no le hace bien estar aquí ”.

Emocionada, Sara ha acatado la decisión y se ha despedido de sus compañeras: “Estoy tranquila, porque sé que si pudieran no elegir no me elegirían. Aunque sí que me gustaría quedarme aquí para seguir viendo cosas, a mí me está costando”.