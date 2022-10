La reacción de Paola al ver a Andreu cantarle a Cristina: "Ahora me toca a mí cantar"

En Villa Playa y ante sus compañeros, Paola también ha dejado muy claro que no le hace ninguna gracia que su novio le cante temas a otras chicas y ha llegado a asegurar que no es muy habitual en él que se arranque a cantar con tanta facilidad, por lo que ha dudado y sufrido mucho al pensar que estaba sintiendo una química muy especial con Cristina y que por eso no paraba de cantarle canciones.