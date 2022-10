Andreu se ha enfrentado a su hoguera más dura

Al participante le han molestado los comentarios de su compañero

Manu se ha disculpado con el novio de Paola

Andreu se ha enfrentado a su hoguera más dura hasta la fecha. Nada más ponerse frente a Sandra Barneda, el participante ha roto a llorar: "Tengo miedo de que esté conectado con alguien, no tengo motivos para desconfiar de ella, pero no sé que haría sin ella la verdad. Espero que ella esté sintiendo todavía por mí. Ella también tiene inseguridades. A lo mejor cunado yo salgo no se puede dormir hasta que llego a casa", contaba entre lágrimas.

En la tablet, Andreu ha visto la gran complicidad que existe entre su novia y Vladi. "No la reconozco. ¿Por qué este chico? ¿Por qué estás palabras? Me gustaría hablar con ella, que me cuente qué le pasa. Creía que la relación era idílica", ha dicho muy dolido.

"¿No has visto nada raro, no?", le preguntaba Javi. "Hombre...", comentaba Manuel. "Hombre si es por éste...he visto Armageddon. A mí no me molesta que le de un beso en el cuello o que se tire a la piscina con ella", explicaba Andreu. "Pues enhorabuena", respondía el novio de Sara. "Enhorabuena para ti", le decía él. ·