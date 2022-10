Cristian reconoce haber estado enamorado de una sola mujer en su vida… ¡Y no es Ana!

El nuevo participante no ha dudado en reconocer que solo se ha enamorado una vez en su vida y no ha sido de Ana, a pesar de llevar dos años y medio juntos. Así se lo ha reconocido a algunas de sus tentadoras.

“Tengo miedo de que mi novia se tire todo el día llorando. No está acostumbrada, es una chica con mucha dependencia de mí. Ella tiene 23 años y sí que está enamorada, yo solo me he enamorado una vez. Fue cuando tenía 16 años, mi primera novia ”, comenzaba.

“De hecho me he casado y no estaba enamorado, pero yo no me escondo, se lo digo a mis parejas”, seguía. Ha sido entonces cuando Carmen le ha preguntado si no cree que pueda volver a enamorarse: “Yo lo pasé muy mal. Para mí estar enamorado es dejar de comer, de dormir… Todo por esa persona”.