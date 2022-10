Descubrimos el gran secreto de la nueva pareja, Cristian y Ana: uno de ellos estaba casado cuando se conocieron

De primeras, ambos decían estar “bastante nerviosos”. Ana explicaba el motivo de su inquietud: “ Yo soy muy desconfiada y uno de los motivos por los que entro es porque no confío en él”. Cristian tomaba la palabra: “ Es por todo lo que sabe de mí , por alguna infidelidad que he tenido con alguna pareja”.

Cuando se conocieron, Cristian estaba casado : “La conocí y al poquito me divorcié”, contaba. La presentadora les preguntaba entonces por cómo había sido su relación: “Ha tenido subidas y bajadas. Tenemos muy pocas broncas pero las que tenemos son muy fuertes ”.

Ambos negaban haberse sido infieles, pero ella no se atrevía a poner la mano en el fuego por él. Cristian, en cambio, sí lo haría por ella. Ana tiene muy claro lo que pasaría si él la fallara: “Siento mucho por él, vivo con él, tengo unos planes de futuro con él y si me fuera infiel me partiría”.