Laura le manda una indirecta a Mario tras su hoguera de confrontación: "Fue culpa de la monotonía"

Mario aseguraba no tener ni idea de que se hubiera producido tal deslealtad, mientras que Laura repetía constantemente que su novio le había pedido que no dijera que él lo sabía para no quedar "como un pelele" y afirmaba que él también había estado con otra chica justo antes de entrar al programa presentado por Sandra Barneda. Tras esta discusión, el madrileño comenzó a valorar abandonar 'la isla de las tentaciones', mientras que Laura ha reaccionado a la emisión de las imágenes con un vídeo en TikTok que sus seguidores consideran una indirecta hacia él.