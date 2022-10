Pero también se derrumbó y se puso a llorar al decirle a Mario lo que sentía por él, ya que no suele abrirse con la gente y prefiere aparentar que es muy dura. “Me he encaprichado de un pibe que tiene novia, ¿qué hago?”.

Al día siguiente, Mario les contó a sus compañeros todo lo que había ocurrido con Carmen. El madrileño no sabe bien cómo actuar con ella, pero tampoco es quién para decirle a la extronista si debe seguir adelante o alejarse de él. “Cuanto más fácil me lo ponga, mejor”, comenzó. Aunque luego añadió: “Se me pone a llorar y me da pena”.