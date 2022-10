Los chicos entran en crisis ante el audio de unos besos en Villa Playa: "Si es mi novia, me muero"

El canario se rompió como nunca antes. Ya venía estando nervioso desde la última hoguera al comprobar que su pareja tiene complicidad con Hugo Paz , así que los besos confirmaban su peor temor a pesar de que no sabía con exactitud si se trataba de ella o no.

No obstante, sabemos que la intuición de Samuel no ha fallado, aunque él tendrá que esperar a la hoguera para ver las imágenes al completo. Los compañeros de Samuel también apostaron por Tania. Aunque Andreu no se libró de pasar un mal rato dándole vueltas a que puede ser Paola la protagonista del besuqueo. En ese sentido, Sandra Barneda acabó pidiendo a los chicos que también apoyasen a Andreu.