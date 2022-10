Laura Casabela, harta de las críticas por su actitud: "No lo entiendo, lo siento"

Muchos espectadores de 'La isla de las tentaciones 5' se han mostrado muy sorprendidos al ver la romántica reconciliación que han protagonizado Laura Casabela y Mario González en la hoguera de confrontación , tal y como han expresado en Twitter. La razón es que no entienden la actitud de ninguno de los dos en sus respectivas villas, porque ambos se han liado con otras personas y ahora han decidido apostar por su relación, pese a reconocer que quizá no saben quererse de forma sana.

Pero no solo hay quien comenta el asombro que le ha producido la situación, ya que hay quien también critica el comportamiento y la actitud de ambos; ante lo que Laura ha estallado en sus historias de Instagram, donde ha querido lanzar "una reflexión" ante sus más de 93.000 seguidores: "De verdad que no lo entiendo. Soy consciente de que a todo el mundo no se le puede gustar y que hay gente a la que le caes mal y otra a la que le caes bien, pero esa gente que gasta tiempo día tras día en insultarte de forma muy fuerte... ¿Lo tenéis todo bien en casa?".