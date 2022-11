Mario besó a Carmen después de haberse reconciliado con su novia Laura

Las imágenes de Laura dejan descolocado a Mario

Laura se ha enterado en la hoguera de la nueva infidelidad de Mario

Mario confesaba que era la hoguera en la que más tranquilo estaba. Su reciente reconciliación con Laura le había pensar que su novia no podía haberle fallado de nuevo, así que afrontó las imágenes con ganas. Sin embargo, que él haya recaído en la tentación le llenó de arrepentimientos y dudas. Mario asegura no saber qué es lo que quiere en su vida.

Las primeras imágenes de Laura fueron devastadoras para Mario. No porque la participante estuviera haciendo nada que le molestase, sino todo lo contrario. En ellas vio a Laura contar con emoción en la villa que la 'Hoguera de confrontación' había tenido un final feliz.

Mario no podía parar de mirar al suelo y de llevarse las manos a la cara, avergonzado por su beso con Carmen Saavedra después de haber solucionado las cosas con Laura. "Qué payaso soy. La veo decir eso de mí y se me viene a la mente lo que he hecho. Pero todo lo que hemos pasado, las infidelidades, dentro de mí hay algo que no terminar de creerla. A veces me da por pensar que no es sincera conmigo, pero en esas imágenes sí me la creo", expresaba.

Sin embargo, en las siguientes imágenes Mario se quedaba descolocado al ver que Laura sigue dejándose querer por Adrián, el soltero con el que no pudo resistir la tentación. "Esto es un reflejo de lo que me pasa. Ahora no me la creo", decía contrariado. Para Mario, la situación es "un comecocos constante" y no tiene nada claro cómo va a salir de 'La isla de las tentaciones'.

Laura se entera en la hoguera de la nueva infidelidad de Mario