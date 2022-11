Ana sufrió mucho durante su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones’. Las imágenes del acercamiento entre Cristian y María de los Ángeles la dejaron muy tocada. No se esperaba ver tanta complicidad ni tanto tonteo a escasos días de haberse despedido de su chico, por eso acabó entre lágrimas y marchándose de la hoguera.

Cuando Sandra Barneda le pidió más detalles sobre el tema, Ana no dudó en dárselos: “ Lleva un tatuaje en la parte de arriba de su miembro en el que pone ‘Todo pasa por algo”.

Las chicas no daban crédito a lo que estaban escuchando y, aunque intentaron contener la risa, acabaron estallando. Sobre todo cuando Ana contó que el primer día que estuvo con su novio no se fijó en el tatuaje: “No lo vi, con la luz apagada no lo vi”.