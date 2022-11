La reacción de Claudia tras la llegada de Javi a Villa Playa: ¡se echa a llorar!

Claudia lleva todo el programa pidiéndole a Javi que sea más independiente y que disfrute de la experiencia, pero a él le cuesta mucho estar separado de ella. No ha tenido feeling con ninguna de las solteras y en las fiestas es frecuente verle apartado e incluso yéndose a dormir antes que los demás.

Cuando Claudia vio en la tercera hoguera ese comportamiento, se echó a llorar. No reconocía a su novio porque él antes no era así. Creía que era ella quien le estaba “apagando” e incluso se planteó dejarle para que el volviese a ser el que era.

Por eso, la llegada de Javi a Villa Playa no la hizo ninguna gracia. Estaba encerrada con Ana en una habitación y, cuando escuchó la voz de su chico llamarla, se echó a llorar. "No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que ha visto?", se preguntaba.