Tras conocer que Javi se había escapado, el equipo del programa les dijo a los solteros y a las chicas que se fueran a sus habitaciones rápidamente. Por eso, cuando el jugador de pádel llegó, Claudia ya no estaba.

A pesar de eso, ella le escuchó a través de la puerta y se puso a llorar al descubrir lo afectado que estaba. Aun así, siguió las normas del programa y no salió al encuentro de su chico.

Esta reacción de Claudia le acarreó muchas críticas por parte de los colaboradores del debate, que no entienden cómo pudo quedarse quieta mientras su novio sufría a escasos miembros de ella.

La novia de Yulen Pereira reconoció que sí, que está enamorada, y Marta Peñate continuó su argumento: “¿Y tu novio hace ese gesto y tú me vas a decir que no te dan igual las normas, que no abres la puerta y dices qué pasa mi amor?”.