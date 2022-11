El cantante es el que, a simple vista, es el que peor lo está pasando. No deja de pensar en su novia, en si puede avanzar con Vladi, en si ha encontrado en el soltero algo que no hay en su relación. Por eso se ha derrumbado en varias ocasiones, recibiendo incluso un duro rapapolvo por parte de Samuel por ser un “mueble” en Villa Paraíso .

Andreu escogió a Javi y el novio de Claudia también se votó a sí mismo. En cambio, Mario, Cristian y Samuel escogieron al cantante. Su reacción fue de agradecimiento y se rompió completamente: “Espero que con la mirada me diga que me sigue queriendo, que ha tenido dudas, pero que no me ha olvidado y que su corazón sigue estando conmigo”, dijo.