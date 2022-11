Javi se ha dado a la fuga durante la hoguera

El novio de Claudia ha llegado hasta la villa de las chicas

Claudia se ha sentido muy decepcionada tras el arrebato de su novio

Javi ha protagonizado uno de los momentos más tensos de 'La isla de las tentaciones 5'. Al novio de Claudia le pareció ver a la concursante besarse con Álvaro en las imágenes de la hoguera y no lo dudo ni un segundo, echó a correr por la playa y llegó hasta la Villa de las chicas. Una vez allí se dispuso a subir las escaleras y buscar a su novia, pero el equipo del programa lo detuvo.

"Cuando me ha parecido ver lo del beso, que ahora que lo he pensado bien, igual tampoco era un beso, he echado a correr, he visto la casa y he entrado. Solo me he encontrado a los solteros. Yo creo que ella va a ver que he ido a donde estaba ella. Pensaba en las palabras en las que ha dicho de que si sigo así me pierde", ha explicado él mismo al regresar junto a sus compañeros.

Mientras que a Andreu le parecía un gesto "romántico", para el resto de participantes había sido un error. "Igual le molesta la reacción, pero se va a dar cuenta de que me importa. He salido corriendo porque al final que alguien haga una locura porque le importas no es malo", reflexionaba él.

A la mañana siguiente, Javi seguía preocupado por lo sucedido: "No he dormido muy bien porque igual no tenía que haber corrido a por Claudia, pero lo hice por amor, así que no está mal".

La reacción de Claudia

Mientras tanto, Claudia se derrumbaba y no terminaba de entender lo que había ocurrido: "Antes no era así, esto viene de hace dos meses o así. Yo no he cambiado en absolutamente nada. ¿Qué he hecho tan malo para que se vuelva así? No entiendo que ha podido ver para reaccionara así. Necesito a alguien que tenga seguridad, no estar tirando siempre", decía entre lágrimas.

El consejo de Sandra Barneda a Javi para no perder a Claudia

Tras ver el comportamiento del participante, Sandra Barneda le ha dado un toque de atención: "El amor es más complejo, no solo es lo que tú sientas. Es también lo que siente la otra persona y eso no lo podemos controlar. Pero Claudia te está dando señales de lo que necesita. Estás a tiempo, pero cambia", le ha dicho la presentadora.

