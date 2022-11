Mario y Samu se meten en la cama con Elena, Mona y Valeria: "De perdidos al río"

La lluvia ha azotado con fuerza la villa de los chicos . Lo que los participantes no se imaginaban, era que el frío provocaría una situación tan caliente. Los participantes abandonaban el jardín y subían a las habitaciones. "Están subiendo todas, aquí se va a liar", vaticinaba Andreu.

Entre risas y bromas, Mario y Samu compartían cama con Mona, Valeria y Elena: " De perdidos al río ", aseguraban. "Nosotras nos quedamos fuera de la sábana para que no haya confusiones", vacilaban.

"Bueno, yo me voy buenas noches", se despedía Mona, seguida de Elena. Sin embargo, Valeria se quedaba junto a Mario e insistía con el novio de Laura hasta conseguir besarse con él. "Valeria no se rinde, le gusta jugar, pero sabe que tengo unos límites que no voy a traspasar mientes esté aquí y tenga pareja", aseguraba el novio de Laura.