Hugo Paz cuenta cómo se sintió cuando recibió el collar del veto: "Ni me despedí de Tania"

Después de que vieran todas las imágenes, Sandra Barneda les dijo a los chicos que la hoguera no terminaría hasta que eligieran a qué soltero querían darle el collar del veto , que haría que su portador quedase apartado de Villa Playa durante 24 horas. Mario González, Samuel Chávez, Andreu Martorell y Cristian López - Javi Redondo estaba en plena fuga - decidieron votar a Hugo Paz para darle un toque de atención a Tania Deniz tras haber visto su beso de 43 segundos .

Sandra Barneda se dirigió a la mañana siguiente a Villa Playa para darles las noticia a sus habitantes. Al escucharla, Tania se quedó muy sorprendida y rompió a llorar, alegando que no entendía por qué su novio quería alejarla de su tentador favorito si ella considera que él no está echándola de menos ni demostrándole su amor. Hugo Paz se mostró muy apenado por alejarse de la tinerfeña , pero tras la emisión del momento en televisión ha querido contar cómo se sintió realmente en ese momento.

"Me fui mosqueado, ni me despedí de Tania ni nada, me fui con un cabreo que flipas", ha confesado el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que añadía que "jamás" hubiera pensado que le iban a echar de Villa Playa.