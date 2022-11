En 'El debate de las tentaciones', hemos visto imágenes exclusivas de Claudia compartiendo con sus compañeros su malestar. "No sé qué es lo que ha podido ver tan, tan. Álvaro me coge, me toca, me abraza siempre... No sé qué es lo que ha visto", decía muy triste. Más tarde, habló con Laura de todo lo que había pasado ya que había sido la única que se lo había perdido.