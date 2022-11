Después de haberse reencontrado en ' el espejo ', Paola y Andreu regresaban a sus respectivas villas. Tuvieron tres minutos para decirse lo que sentían únicamente a través de signos, no tenían permitido hablar. De esta manera, Paola le hizo saber que estaba decepcionada por algunas de sus acciones.

Andreu hizo sus suposiciones y entendió que lo que no le había gustado a su novia era que cantase frente a otra chica , Cristina. Por ello, a su regreso a Villa Paraíso, el cantante tuvo una conversación con la que hasta ahora había sido su tentadora favorita.

No obstante, ambos han de continuar viviendo la experiencia. Andreu se reunía con varias tentadoras en el jardín: “¿Qué dicen las chicas de moda?”, saludaba. Elena le decía lo guapo que era y Carmen se unía a su opinión: “De cara es el más guapo, eh” . Pero no solo eso: “Y de cuerpo”, añadía Elena. Junto a ellas se encontraba también Cristina .

Elena le animaba y él comenzaba a cantar ‘Tacones rojos’, de Sebastián Yatra , junto a todas ellas. “Ten cuidado, no cantes mucho”, le aconsejaba Cristina.

Alcanzada la noche, Villa Paraíso celebraba una nueva fiesta. Una vez más, los hielos eran los protagonistas de sus juegos. Javi le pasaba su hielo a Andreu y él decidía hacerlo con Cristina. Su luz de la tentación se encendía en Villa Playa y Paola no creía que se tratara de la suya: “No creo que se haya puesto las botas después de vernos. Ahí ya me voy de la vida”.