Sara García descubrió en su visita a plató en 'El Debate de las Tentaciones' los comentarios que habían hecho sus compañeras en Villa Playa tras su marcha a mitad de la experiencia para dejar paso a Ana Nicolás y Cristian López. La novia de Manuel Úbeda se quedó muy triste al escuchar lo que realmente pensaban de ella: "Sinceramente no me hace ninguna gracia [...] Me parece que pecan un poco de falsedad".