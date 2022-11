Laura se decepciona aún más viendo las imágenes de Mario: "Se piensa que es Julio Iglesias"

En las primeras imágenes, Laura vio que Mario confesaba a sus compañeros que tal vez no esté tan enamorado de ella como él pensaba. Le extrañaron sus palabras, pero aún más verle que estaba también tonteando con otra soltera que no era Valeria.

"Es un falso porque aquí en la hoguera estaba seguro de que me quería, y ahora dice que no lo sabe. Creo que se le está yendo la olla. Ha llegado ahí y se piensa que es Julio Iglesias", reaccionó enfadada. "Creo que no me quería ya de antes porque esas actitudes no son de querer a una persona", añadió.